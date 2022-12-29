"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів: що сталося

Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури 5 поїздів "Укрзалізниці" з-поміж 77 прямують із затримкою понад 30 хвилин.

№7/8 Одеса-Головна — Харків +2:37

№1/2 Харків — Івано-Франківськ +1:07

№129/130 Кременчук — Ворохта +0:39

№149/150 Полтава-Південна — Чернівці +0:39

№65/66 Умань — Харків +0:37

Київська кільцева електричка — за розкладом.

"Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі спізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія зранку 29 грудня знову атакує Україну ракетами. У Києві було чутно вибухи, однак військова адміністрація попередила, що це працює Протиповітряна оборона. Так само ППО працює у Київській, Полтавській та Одеській областях.

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