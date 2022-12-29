"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів: що сталося

Поїзди прибудуть із запізненням.
Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури 5 поїздів "Укрзалізниці" з-поміж 77 прямують із затримкою понад 30 хвилин.
- №7/8 Одеса-Головна — Харків +2:37
- №1/2 Харків — Івано-Франківськ +1:07
- №129/130 Кременчук — Ворохта +0:39
- №149/150 Полтава-Південна — Чернівці +0:39
- №65/66 Умань — Харків +0:37
Київська кільцева електричка — за розкладом.
"Посадка та висадка на поїзди триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі спізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія зранку 29 грудня знову атакує Україну ракетами. У Києві було чутно вибухи, однак військова адміністрація попередила, що це працює Протиповітряна оборона. Так само ППО працює у Київській, Полтавській та Одеській областях.
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