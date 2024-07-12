Уряд визначив норми спрощеного отримання статусу УБД

Подавати заяви можна через ЦНАП незалежно від місця проживання, а також через електронний кабінет.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою визначено норми для спрощеного отримання статусу учасника бойових дій відповідно до закону №10062 про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання статусу УБД.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп нагадав, що закон було ухвалено Верховною Радою ще декілька місяців тому, але, за його словами, “Кабмін, як завжди, не поспішав працювати”.

Постановою уряду визначено такі норми для отримання статусу УБД:

подавати заяви можна через ЦНАП незалежно від місця проживання;

з’явилася можливість обрати місце, де можна отримати посвідчення;

заяву та всі інші необхідні документи можна подавати через електронний кабінет;

визначаються норми подання заяв через Дію.

Нагадаємо, Верховна Рада України 16 січня ухвалила в цілому законопроєкт про цифровізацію армії, який передбачає створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, прив'язаного до єдиного реєстру виборців, та автоматичне отримання статусу учасника УБД під час воєнного стану.

Статус УБД тепер надається автоматично: що поміняється

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