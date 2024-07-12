Робота на деокупованих територіях: в Україні створять резерв учителів

Міносвіти України спільно зі Службою зайнятості працює над кроками щодо створення кадрового резерву вчителів з виплатою середньої зарплати й підготовкою їх для роботи на деокупованих територіях. Українські посадовці заявили, що ухвалили рішення впроваджувати програми підтримки вчителів.

Так Міносвіти України прокоментувало ймовірні зміни у сфері освіти у разі ухвалення проєкту наказу № 850 "Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні".

В Україні створять кадровий резерв учителів

Міносвіти України також працює над єдиним порталом вакансій учителів та індивідуальним супроводом кар'єрними консультантами.

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У відомстві також зазначили, що роблять усе можливе, аби для дітей на ТОТ створити безпечні умови та зберегти зв'язки з українською системою освіти.

"Ми запропонуємо індивідуальний підхід із педагогічним патронажем, коли вчителі, знаючи ситуацію конкретної дитини, формують під неї графік навчання, застосовуючи дистанційні технології", – уточнюють у МОН.

І додають: це через те, що учні на тимчасово окупованих територіях не можуть повноцінно відвідувати дистанційні уроки за однаковим розкладом з дітьми, які перебувають на контрольованій території. Проте зв'язок учня з учителем є вкрай важливим.

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