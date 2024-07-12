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Як в Україні 13 липня будуть діяти графіки відключення світла

Як в Україні 13 липня будуть діяти графіки відключення світла

Фото: Associated Press

З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно.

В Україні 13 липня протягом всієї доби будуть діяти заходи обмеження електроенергії. 

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

“Завтра, 13 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно”, - наголосили в “Укренерго”.

Там також додали, що у решту годин буде задіяно три черги. Водночас там попросили заощаджувати електроенергію, коли світло з’явиться.

Нагадаємо, що Україна може отримати більше електроенергії з ЄС.

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