Як в Україні 13 липня будуть діяти графіки відключення світла

В Україні 13 липня протягом всієї доби будуть діяти заходи обмеження електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

“Завтра, 13 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно”, - наголосили в “Укренерго”.

Там також додали, що у решту годин буде задіяно три черги. Водночас там попросили заощаджувати електроенергію, коли світло з’явиться.

Нагадаємо, що Україна може отримати більше електроенергії з ЄС.

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