В Івано-Франківську вибухнула іномарка: зловмиснику ампутували руку

Чоловік оснастив вибухівкою авто.
У ніч проти понеділка, 17 січня, в Івано-Франківську вибухнув автомобіль BMW.
Про це повідомляє видання "Галка".
Вибух прогримів у дворі багатоповерхівки. В іномарці здетонував невідомий вибуховий пристрій. За даними слідства, до вибуху причетний 20-річний чоловік. Він ніби-то приїхав туди напередодні. Молодик оснастив авто вибухівкою, яка здетонувала.
Зловмисник отримав травму руки. Він сам викликав медиків. Врятувати руку чоловікові не вдалося. Чоловікові ампутували частину кінцівки.
У Чернівцях ввечері 16 січня в триповерховомому житлововму будинку вибухнув газ, в результаті одна людинка травмувался. Попередньо відомо, вибух стався через витік газу. 73-річна жінка, яка прийшла доглядати за власником квартири, запалила сірник на кухні. Тоді одразу й прогриміло.
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