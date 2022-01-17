В Івано-Франківську вибухнула іномарка: зловмиснику ампутували руку

Чоловік оснастив вибухівкою авто.

У ніч проти понеділка, 17 січня, в Івано-Франківську вибухнув автомобіль BMW.

Про це повідомляє видання "Галка".

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Вибух прогримів у дворі багатоповерхівки. В іномарці здетонував невідомий вибуховий пристрій. За даними слідства, до вибуху причетний 20-річний чоловік. Він ніби-то приїхав туди напередодні. Молодик оснастив авто вибухівкою, яка здетонувала.

Зловмисник отримав травму руки. Він сам викликав медиків. Врятувати руку чоловікові не вдалося. Чоловікові ампутували частину кінцівки.

У Чернівцях ввечері 16 січня в триповерховомому житлововму будинку вибухнув газ, в результаті одна людинка травмувался. Попередньо відомо, вибух стався через витік газу. 73-річна жінка, яка прийшла доглядати за власником квартири, запалила сірник на кухні. Тоді одразу й прогриміло.

У житловому будинку Чернівців прогримів вибух газу

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