В Ізюмі депутат від ОПЗЖ провів у місто окупантів

Завдяки незахищеній дорозі рашисти потрапили у місто і заблокували мирних жителів.

У Ізюмі Харківської області місцевий депутат від ОПЗЖ став зрадником. Він показав окупантам незахищену дорогу в місто.

Про це розповів начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.

"У суботу, 26 березня 2022 року, почали надходити дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищенну дорогу до Ізюма, державний зрадник - Анатолій Фомичевський. Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти в місто, але Збройні Сили України не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм проти російських окупантів", - повідомив чиновник.

Через зраду депутата у заручниках опинилися мирні жителі.

"Якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований, і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає. Єдиною надією на спасіння для близько 20 тисяч ізюмчан, які залишилися в блокадному місті, залишається тільки наша Армія", - написав Максим Стрельник.

Нагадаємо, що російська армія намагається просуватися у напрямках Гуляйполя, Запоріжжя, Кам’янського, але успіху не має. Військові Територіальної оборони ефективно тримають визначені рубежі, наголошують в ОДА.