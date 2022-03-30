В Изюме депутат от ОПЗЖ провел в город оккупантов

Благодаря незащищенной дороге рашисты попали в город и заблокировали мирных жителей.

В Изюме Харьковской области местный депутат от ОПЗЖ стал предателем. Он показал оккупантам незащищенную дорогу в город.

Об этом рассказал начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник.

"В субботу, 26 марта 2022 года, начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь в Изюм, государственный изменник — Анатолий Фомичевский. Именно из-за него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают упорные бои за Изюм против российских оккупантов", — сообщил чиновник.

Из-за предательства депутата в заложниках оказались мирные жители.

"Если бы российским оккупантам не показали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован, и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет. Единственной надеждой на спасение для около 20 тысяч изюмчан, оставшихся в блокадном городе, остается только наша Армия", – написал Максим Стрельник.

Напомним, что российская армия пытается продвигаться в направлениях Гуляйполя, Запорожья, Каменского, но успеха не имеет. Военные Территориальной обороны эффективно держат определенные рубежи, подчеркивают ОГА.