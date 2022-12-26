В Одеській області перейменували село Суворове: яку назву обрали

Назву населеного пункту обрали місцеві жителі під час електронного опитування.

Депутатська більшість Суворовської селищної ради Ізмаїльського району вирішила перейменувати селище Суворове, що є адмінцентром територіальної громади, на Бессарабське.

Про це повідомили на сайті громади.

Опитування проводили серед жителів громади, до якої входять сім населених пунктів. Мешканці обирали нову назву серед чотирьох варіантів: Бессарабське, Буджацьке, Катлабузьке та Шікірлі-Кітай. Більшість опитуваних висловились за назву "Бессарабське".

Довідка:

Від 2020 року Суворове є адміністративним центром територіальної громади, до якої входять села Кірнички, Старі Трояни, Приозерне, Нова Покровка, Острівне та селище Дзинілор.

Село було названо на честь російського військового полководця Олександра Суворова. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Суворівська селищна рада розпочала процедуру перейменування населеного пункту.

Варто зазначити, що в Одесі список вулиць та провулків, які треба перейменувати через радянське, імперське або російське минуле, вже становить близько двохсот назв.

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