У Новгород-Сіверському вулицю Губернську перейменували на честь Кучми

У Чернігівській області, в Новгород-Сіверському, у межах декомунізації та дерусифікації перейменували 33 вулиці. Одну з центральних, яку називали Губернською, перейменували на честь другого президента України Леоніда Кучми.

Про це пише "Суспільне Чернігів".

Міська голова Людмила Ткаченко подала цю ідею, а депутати підтримали її - "за" проголосували 19 депутатів.

Вулицю Губернську у радянські часи перейменували на вулицю Карла Маркса, а під час декомунізації у 2016 році їй повернули історичну назву. Тепер ця вулиця названа на честь Леоніда Кучми, який родом з Новгород-Сіверщини.

Водночас не всі погодилися з рішенням міськради.

"До Кучми, його політичної діяльності, є 100 питань. І відповідей поки нема на те: як прийшов олігархат, як це було з'єднанням російським. Це просто виклик не тільки поодиноким противникам, як я чи ще хтось, це виклик тій системі, яка зараз має встановитися із вимітання радянського, російського, імперського та осіб, пов’язаних з цим. Тому я бачу, що це повний треш та абсурд", — зазначає краєзнавець Борис Домоцький, який пропонував перейменувати Губернську на вулицю Івана Мазепи та покинув комісію з перейменувань вулиць після голосування.

Домоцький нову назву не підтримує.

Теперішня вулиця Кучми є однією з центральних у місті. На ній стоїть тріумфальна арка, ліцей, тут розташована і міська рада. За словами міської голови, Кучма вже знає про це перейменування.

"Йому було дуже приємно, він сказав, що "розчулений" та вдячний", — сказала Людмила Ткаченко.

Раніше Кучма висловив сумнів у скорому завершенні війни.

Є різні чинники, які здатні кардинально вплинути на перебіг і тривалість війни.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що справжній наступ буде не на Донбасі.

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