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В окупованому Бердянську пролунало кілька гучних вибухів

В окупованому Бердянську пролунало кілька гучних вибухів

Вибух. / Фото: Associated Press

Гучно було в кількох районах міста.

У суботу, 3 лютого, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було гучно. У місті пролунало кілька вибухів

Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

"Бердянці повідомляють, що за містом вже пів години чутно глухі вибухи", - йдеться у повідомленні.

За її словами, вибухи чули у різних районах міста. Зокрема, в центрі, в мікрорайоні Ліски та АКЗ. Галіціна наголошує, що окупанти не анонсували жодних "навчань" на сьогодні.

"Сподіваємося, детонація незапланована", - зауважила керівниця МВА. 

Як повідомлялося, 3 лютого у Росії знову сталася "бавовна". У Волгограді горить один із найбільших нафтопереробних заводів.

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