В оккупированном Бердянске раздалось несколько громких взрывов

Громко было в нескольких районах города.

В субботу, 3 февраля, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области было громко. В городе прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

"Бердянцы сообщают, что за городом уже пол часа слышны глухие взрывы", — говорится в сообщении.

По ее словам, взрывы слышали в разных районах города. В частности, в центре, в микрорайоне Лески и АКЗ. Галицина отмечает, что оккупанты не анонсировали никаких "учеб" на сегодня.

"Надеемся, детонация незапланирована", – отметила руководительница МВА.

Как сообщалось, 3 февраля в России снова произошла "бавовна". В Волгограде горит один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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