В Україні до "червоної" зони занесли ще три області

В Україні до "червоної" зони занесли ще три області

"Червону" зону карантину в Україні розширять від п'ятниці, 11 лютого.

Закарпатська, Хмельницька та Луганська області від 11 лютого переходять до "червоної" зони карантинних обмежень.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", — йдеться в повідомленні.

Наразі "червона" зона діє в Івано-Франківській та Рівненській областях.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав дев'ять областей, які наблизилися до "червоної" зони карантину.

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