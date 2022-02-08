В Украине в "красную" зону занесли еще три области

"Красную" зону карантина в Украине расширят с пятницы, 11 февраля.
Закарпатская, Хмельницкая и Луганская области с 11 февраля переходят в "красную" зону карантинных ограничений.
Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.
В настоящее время "красная" зона действует в Ивано-Франковской и Ровенской областях.
Ограничение "красной" зоны
В "красной" зоне адаптивного карантина запрещается:
- работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) полностью иммунизированы и имеют "зеленый" COVID-сертификат или отрицательный результат тестирования на COVID-19.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "красной" зоне не ограничивается.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко назвал девять областей, которые приблизились к "красной" зоне карантина.
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