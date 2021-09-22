В Україні хочуть відмовитися від перенесення вихідних днів: проєкт закону

В Україні хочуть відмовитися від перенесення вихідних днів: проєкт закону

У законопроєкті визначено сім категорій особливих дат в Україні.

В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами.

Відповідний законопроєкт Мінкульт виніс на громадське обговорення.

У документі пропонується не переносити вихідний день, якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним.

Винятками стануть: Різдво Христове за юліанським та григоріанським календарями, Великодень, День Святої Трійці за юліанським календарем, та Новий рік. Вони зберігатимуть правило перенесення вихідного дня.

День боротьби за права жінок (8 березня) і День праці (1 травня) пропонується відзначати як міжнародні дні, залишивши їх вихідними

Також документ визначає такі категорії як: державне свято, день жалоби, міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято.

Державні свята

День соборності України (22 січня), День опору окупації Криму (26 лютого), День пам'яті і примирення (8 травня), День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня), День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня), День Конституції (28 червня), День державного прапора України (23 серпня), День Незалежності України (24 серпня), День Української державності (28 липня), День захисників України (14 жовтня), День української мови та писемності (9 листопада), День гідності і свободи (21 листопада).

Крім державних свят, законопроєкт визначає такі категорії, як:

День жалоби;

Міжнародний день — 13;

Пам’ятна дата;

Професійне свято;

Скорботний день — 7;

Традиційне свято — 20.

Скорботні дні в Україні:

1) День Героїв Небесної Сотні – 20 лютого;

2) День чорнобильської трагедії – 26 квітня;

3) День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу – 18 травня;

4) День пам’яті загиблих захисників України – 29 серпня;

5) День пам’яті депортованих українців – друга неділя вересня;

6) День пам’яті жертв комуністичних репресій – перша неділя листопада;

7) День пам’яті жертв Голодомору – геноциду українців і масових штучних голодів (День пам’яті жертв Голодомору) – четверта субота листопада.

Міжнародні дні

Документ визначає 13 міжнародних днів.

Зокрема: Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня), Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня), Всесвітній день Землі (22 квітня), День праці (1 травня), Міжнародний день сім'ї (15 травня), Міжнародний день захисту дітей (1 червня), Всесвітній день довкілля (5 червня), Міжнародний день молоді (12 серпня), День пам'яті жертв комуністичного та нацистського тоталітарних режимів (23 серпня), Міжнародний день демократії (15 вересня), Міжнародний день людей похилого віку (1 жовтня), Міжнародний день толерантності (16 листопада) та Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).

Традиційні свята

Законопроєкт пропонує визначити 20 традиційних свят. Зокрема:

Новий рік (1 січня),

День матері (друга неділя травня),

День батька (третя неділя червня),

основні релігійні свята найпоширеніших віросповідань України.

Нагадаємо, що у жовтні на українців чекають "довгі вихідні", приурочені святкуванню Дня захисника і захисниці України.

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