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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

У п'ятницю, 3 січня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Є небезпека ударів "Кинджалами".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні. 

Мапа повітряних тривога станом на 3 січня 2025-го. / ©
Мапа повітряних тривога станом на 3 січня 2025-го.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі проти 3 січня армія РФ вдарила по Україні безпілотниками. Українська ППО знищила 60 дронів. 

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