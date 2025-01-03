В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: що відомо

У п'ятницю, 3 січня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Є небезпека ударів "Кинджалами".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Мапа повітряних тривога станом на 3 січня 2025-го.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі проти 3 січня армія РФ вдарила по Україні безпілотниками. Українська ППО знищила 60 дронів.

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