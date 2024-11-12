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В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога/ / Фото: Associated Press

Існує загроза дронів.

Увечері вівторка, 12 листопада, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Наразі сирени лунають у Києві та області, а також у низці областей на півночі, центрі та сході країни. Станом на 17:30 ПС повідомили про рух ударного БпЛА курсом на Київ - через Бровари.

Мапа тривог станом на 18:35 вівторка, 12 листопада. / ©
Мапа тривог станом на 18:35 вівторка, 12 листопада.

Нагадаємо, раніше в РФ пропагандисти заявили, мовляв вирішили припинити масові ракетні удари. Втім, в Києві це називають вкидом росіян та заперечують це. 

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