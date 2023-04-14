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В Україні стався землетрус: подробиці

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні стався землетрус: подробиці

Фото: Associated Press

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У п'ятницю, 14 квітня, о 04:54 у Закарпатській області стався землетрус. Зафіксували підземні поштовхи магнітудою 3,4. 

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу був на відстані шість кілометрів на схід від міста Іршава, що на Закарпатті. Глибина підземних поштовхів - 7 км. 

"За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Закарпатська область, магнітуда 3,4. / ©
Закарпатська область, магнітуда 3,4.

До слова, останній землетрус у районі був зареєстрований 5 квітня 2023 року з магнітудою 2,2.

Нагадаємо, 12 квітня поблизу міста Яремче Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,5 бали. Подібні поштовхи людина не може відчути.

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Дата публікації
Перегляди
6074
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