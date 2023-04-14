В Украине произошло землетрясение: подробности

В пятницу, 14 апреля, в 04:54 в Закарпатской области произошло землетрясение. Зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,4.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что эпицентр землетрясения был на расстоянии шести километров к востоку от города Иршава на Закарпатье. Глубина подземных толчков - 7 км.

"По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.

Закарпатская область, магнитуда 3,4.

К слову, последнее землетрясение в районе было зарегистрировано 5 апреля 2023 года с магнитудой 2,2.

Напомним, 12 апреля вблизи города Яремче Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла. Подобные толчки человек не может ощутить.

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