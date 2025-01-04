В Україні відновив роботу важливий державний реєстр

Від 5 січня знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

У суботу, 4 січня, в Україні відновив свою роботу Державний реєстр актів цивільного стану, який постраждав від масштабної російської кібератаки.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Від сьогодні відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.

“Усі документи, які ви отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться нашими фахівцями до електронної системи. Ваші свідоцтва залишаються дійсними, а їхні цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі”, - запевнили у Мін’юсті.

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Уже завтра, 5 січня, чиновники обіцяють відновити обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України та Міністерством оборони України.

Упродовж завтрашньої доби також запрацює низка онлайн-сервісів, доступних на порталі “Дія”. Зокрема, знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

Нагадаємо, раніше Мін’юст відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Зокрема доступними стали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

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