В Україні з'явилася нова зухвала шахрайська схема під час "обміну валют": працює безпілотник

Поліцейські викрили групу шахраїв, які за допомогою дрона викрадали гроші під час так званого "обміну валют".

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Зловмисники брали в оренду приміщення під нібито пункт обміну валют і відразу проводили "ремонт": робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один - у стіні для втечі "касира". Поліцейські затримали зловмисників під час спроби ошукати чергового клієнта", - сказано у заяві поліції.

Додають, організована злочинна група вчиняла шахрайства в різних областях держави. До її складу входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою "функції".

Як працювала шахрайська схема

Діяли фігуранти за завчасно розробленою схемою: в мережі Інтернет розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. При цьому їх цікавили лише великі суми. Далі вони домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для "облаштування" обмінного пункту. Коли "касирка" отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала "керівнику" з проханням "відкрити сейф" - це і був сигнал для спільника- оператора безпілотника.

Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала "керівнику", але цього разу просила "закрити сейф": після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця "обмінника" втікала через "запасний вихід". Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити.

Що поліцейські знайшли у шахраїв під час обшуку

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у гаражних приміщеннях та автомобілях, які вони використовували під час підготовки та скоєння злочинів. У результаті вилучили:

машини,

безпілотний літальний апарат,

пульт керування ним,

гроші,

номерні знаки, які зловмисники використовували для "прикриття" під час скоєння злочинів.

Уже встановлено, що фігуранти ошукали трьох громадян і привласнили близько 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США. Як повідомляють правоохоронці, наразі тривають заходи для встановлення причетності зловмисників до аналогічних злочинів на території держави, а також викриття повного кола осіб, залучених до протиправної діяльності.

Читайте також: