В Україні запрацюють електронні архіви: деталі

Спільно з Міністерство юстиції та Державною архівною службою України презентували пілот проєкту "е-Архів". Тепер документи державних органів влади зберігатимуться в електронних архівах.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Що зміниться

Як зауважили у відомстві, архівну інформацію відцифрують та внесуть у систему документообігу. Державним даним більше не загрожуватимуть життєві обставини, що особливо важливо під час війни, бо ворог намагається знищувати цінні для українців папери. Якщо інформацію буде відцифровано, це стане неможливим.

"Жодних поїздок по державних архівах – щоб отримати доступ, треба лише зайти на сайт. Жодних стосів паперу і загублених папок. Кілька кліків – і працівники Мінʼюсту знайшли необхідну для вас інформацію", – йдеться у повідомленні.

Тестування проєкту проходило в системі "АСКОД". На першому етапі було сформовано та передано окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін’юсту та Центрального державного аудіовізуального й електронного архіву. Надалі проєкт буде масштабовано на всі органи влади, а згодом – і на інші організації.

"Цифровізуємо, щоб захистити", – наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації вимірюватиме рівень цифровізації у громадах України. При створенні проєкту враховувався світовий досвід та державні документи, що стосуються цифровізації.

Читайте також: