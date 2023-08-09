В Украине заработают электронные архивы: детали

Совместно с Министерством юстиции и Государственной архивной службой Украины презентовали пилот проекта "е-Архив". Теперь документы государственных органов власти будут храниться в электронных архивах.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Что изменится

Как отметили в ведомстве, архивную информацию отцифруют и внесут в систему документооборота. Государственным данным больше не будут угрожать жизненные обстоятельства, что особенно важно во время войны, потому что враг пытается уничтожать ценные для украинцев бумаги. Если информация будет отцифрована, это станет невозможным.

"Никаких поездок по государственным архивам – чтобы получить доступ, нужно только зайти на сайт. Никаких стопок бумаги и потерянных папок. Несколько кликов – и работники Минюста нашли необходимую для вас информацию", – говорится в сообщении.

Тестирование проекта проходило в системе "АСКОД". На первом этапе были сформированы и переданы отдельные электронные документы Министерства юстиции на хранение в архив Минюста и Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив. В дальнейшем проект будет масштабирован на все органы власти, а затем – и на другие организации.

"Цифровизируем, чтобы защитить", – подчеркнули в Минцифры.

Напомним, Министерство цифровой трансформации будет измерять уровень цифровизации в общинах Украины. При создании проекта учитывался мировой опыт и государственные документы, касающиеся цифровизации.

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