В Україні запустили Telegram-бот про підготовку та правила дій у разі військового вторгнення

Бот підготовлено на базі інформації з різних джерел.
В Україні запустили Telegram-бот “Готовий до всього”, в якому зібрано правила підготовки до надзвичайних ситуацій та поради щодо того, як діяти у разі небезпеки.
"У цьому інформаційному боті ви знайдете відповіді на найпоширеніші запитання щодо підготовки до надзвичайних ситуацій, а також поради щодо дій в небезпечних ситуаціях", - йдеться в повідомленні розробників.
Так, інформація в боті поділена на шість розділів:
- Як вижити цивільному — порядок дій та правила поведінки у разі воєнних дій, поради щодо створення спільної стратегії з членами сім'ї;
- Йду захищати країну — про те, як вступити до територіальної оборони, Збройних сил України та в якому разі формують партизанський рух.
- Небезпечні ситуації - про те, як реагувати на сирену та повідомлення з різних каналів зв’язку.
- Інформаційна безпека — де шукати перевірену інформацію, як переконатися в її достовірності.
- Що підготувати і купити — про підготовку домівки і тривожної валізки, турботу про домашніх тварин.
- Джерела інформації.
Зазначається, що бот підготовлено на базі інформації з різних джерел. Зокрема на основі пам'ятки для сім'ї "Як діяти у кризовій ситуації" волонтерської групи #миготові, брошури Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, порадника для цивільного населення та матеріалів у ЗМІ.
Про те, що готує місцева влада для порятунку городян на випадок екстрених ситуацій - у нашому матеріалі.
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