В Україні завтра вимикатимуть світло: як будуть діяти графіки

Відключення будуть застосовуватися впродовж всієї доби.

В Україні 2 липня впродовж всієї доби будуть діяти графіки стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Як зазначається, за вказівкою “Укренерго” графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

“В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі”, - підкреслили у ДТЕК.

Нагадаємо, що ДТЕК та інші компанії відновлять зруйновані росією об’єкти за власні кошти.

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