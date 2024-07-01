В Україні завтра вимикатимуть світло: як будуть діяти графіки

Відключення будуть застосовуватися впродовж всієї доби.
В Україні 2 липня впродовж всієї доби будуть діяти графіки стабілізаційних відключень світла.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.
Як зазначається, за вказівкою “Укренерго” графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби.
“В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі”, - підкреслили у ДТЕК.
Нагадаємо, що ДТЕК та інші компанії відновлять зруйновані росією об’єкти за власні кошти.
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