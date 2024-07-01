Відстрочка від мобілізації через інвалідність батьків: як оформити

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Однак, певна категорія осіб може отримати відстрочку від призову.

Як оформляється відстрочка по догляду за інвалідом і хто не зможе її отримати, сказав у коментарі "Фокус".

Адвокат пояснює, що відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", усі військовозобов'язані, які доглядають за батьками з інвалідністю, можуть оформити відстрочку тільки в тому разі, якщо немає інших невійськовозобов'язаних осіб, які, згідно із законом, повинні здійснювати догляд за батьками.

"Відстрочка по догляду за інвалідом може бути оформлена військовозобов'язаним чоловіком тільки в тому випадку, якщо за його батьками-інвалідами більше нікому доглядати, і вони дійсно потребують догляду", - мовиться в повідомленні.

За законом, призову не підлягають військовозобов'язані, у яких:

один зі своїх батьків - інвалід I або II групи;

один із батьків дружини (чоловіка) - інвалід I або II групи.

У такому разі відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом 2 групи може бути оформлена, але необхідно довести, що за хворим родичем доглядатиме саме військовозобов'язаний особисто.

"Також варто враховувати, що відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом 3 групи неможлива - цю норму скасували, тепер аргументом для оформлення відповідного документу є лише інвалідність I або II групи", - додав адвокат.

Документи для отримання відстрочки

Військовозобов'язаному потрібно зібрати такі документи:

документи, що підтверджують родинні зв'язки;

документ, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними і які зобов'язані згідно із законом утримувати одного зі своїх батьків з інвалідністю I або II групи чи одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи, здійснювати догляд за ними;

інвалідність такої особи, її потреба в постійному догляді, перебування під арештом, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду;

один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду;

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я тощо.

висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).

Увесь цей пакет документів разом із заявою про надання відстрочки необхідно віднести до ТЦК, у якому зареєстровано військовозобов'язану особу та чекати на рішення керівництва.

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Раніше ми писали, чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати за кордон.

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