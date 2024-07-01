В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога – уже вп'яте

Пізно увечері 1 липня на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

Карта повітряних тривог

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією моніторингових чатів, зафіксовано зліт одного винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області РФ. Якщо виліт борта Міг-31К не бойовий то тривога триватиме орієнтовно до 23:30/23:45.

Зауважимо, що це уже п'ята повітряна тривога за цей день, 1 липня.

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

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