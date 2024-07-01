Україною шириться масштабна повітряна тривога – четверта за день: що відомо

У понеділок, 1 липня о 16:28, у Києві, а потім вжей по всій Україні, оголошено масштабну повітряну тривогу – вчетверте за день.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.

Оновлення від Повітряних сил станом на 16:59: "Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"

Нагадаємо, 30 червня Росія завдала ракетний удар по Києву: чому ця атака є незвичною і скільки постраждалих.

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