У відділеннях "Укрпошти" зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі.
В "Укрпошті" заявили про значний технічний збій в IT-системах компанії та пообіцяли відновити всі послуги згодом.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Укрпошти".
"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", – йдеться в заяві.
Водночас в "Укрпошті" зазначили, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.
Читайте провідні новини дня:
- Хто переправляє ухилянтів через кордон: статки та схеми провідників до Європи
- Як Росія використовує катастрофу Іл-76: пояснення аналітиків ISW
- Синоптик повідомив, коли до України знову повернуться морози
Нагадаємо, раніше про технічний збій заявили в "Укртрансбезпеці", через що відсутній доступ до системи "Шлях".
Водночас у "Нафтогаз України" повідомили про масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує компанія.
Читайте також: