У відділеннях "Укрпошти" зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі.

В "Укрпошті" заявили про значний технічний збій в IT-системах компанії та пообіцяли відновити всі послуги згодом.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Укрпошти".

"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", – йдеться в заяві.

Водночас в "Укрпошті" зазначили, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

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Нагадаємо, раніше про технічний збій заявили в "Укртрансбезпеці", через що відсутній доступ до системи "Шлях".

Водночас у "Нафтогаз України" повідомили про масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовує компанія.

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