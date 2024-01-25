В отделениях "Укрпочты" сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи.

В "Укрпочте" заявили о значительном техническом сбое в IT-системах компании и пообещали восстановить все услуги позже.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрпочты".

"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", – говорится в заявлении.

В то же время в "Укрпочте" отметили, что в отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится позже.

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Напомним, ранее о техническом сбое заявили в "Укртрансбезопасности", из-за чего отсутствует доступ к системе "Шлях".

В то же время в "Нафтогаз Украины" сообщили о масштабной кибератаке на один из дата-центров, который использует компания.

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