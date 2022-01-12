Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 29 млн щеплень

Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 29 млн щеплень

За добу 11 січня провакциновано 106 362 людини.

Станом на 12 січня 2022 року в Україні від коронавірусу вже проведено понад 29 млн щеплень, дві дози вакцини отримали понад 14 млн українців.

Про це повідомляє МОЗ.

"За добу 11 січня 106 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 875 716 людей, з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в Україні вже зроблено 29 023 090 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого 2021 року в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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