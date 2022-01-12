Втрата на передовій: ворожий снайпер вбив бійця на Донбасі

Втрата на передовій: ворожий снайпер вбив бійця на Донбасі

Окупанти один раз відкривали вогонь.

У Луганській області, біля населеного пункту Новотошківське, російські найманці відкрили вогонь з кулеметів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 12 січня.

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І під їхнім прикриттям спрацював ворожий снайпер. Він вистрелив, коли один з українських захисників лише на мить визирнув у бійницю. Поранення виявилось несумісним з життям. За останню добу це був лише один обстріл з боку окупантів.

Ім'я бійця в штабі операції об'єднаних сил поки не називають.

На Донбасі за добу не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню | Новини з фронту

Нагадаємо, 10 січня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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