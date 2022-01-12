Утрата на передовой: вражеский снайпер убил бойца на Донбассе

Оккупанты один раз открывали огонь.
В Луганской области, возле населенного пункта Новотошковское, российские наемники открыли огонь из пулеметов.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 12 января.
И под их прикрытием сработал вражеский снайпер. Он выстрелил, когда один из украинских защитников только на мгновение выглянул в бойницу. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. За последние сутки это был только один обстрел со стороны оккупантов.
Имя бойца в штабе операции объединенных сил пока не называются.
Напомним, 10 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
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