Утрата на передовой: вражеский снайпер убил бойца на Донбассе

Оккупанты один раз открывали огонь.

В Луганской области, возле населенного пункта Новотошковское, российские наемники открыли огонь из пулеметов.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 12 января.

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И под их прикрытием сработал вражеский снайпер. Он выстрелил, когда один из украинских защитников только на мгновение выглянул в бойницу. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. За последние сутки это был только один обстрел со стороны оккупантов.

Имя бойца в штабе операции объединенных сил пока не называются.

На Донбассе за сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня | Новости с фронта

Напомним, 10 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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