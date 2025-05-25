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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Верещук за один день підготувалася до спротиву окупантам: фото

Чиновниця отримала корисні практичні знання та чудовий заряд енергії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ірина Верещук

Ірина Верещук на підготовці до національного спротиву / © Ірина Верещук

У неділю, 25 травня, заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук побувала на курсах із підготовки громадян до національного спротиву.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото із занять.

«Пройшла повний одноденний курс в одному з Центрів підготовки на Київщині. Дуже корисні практичні знання плюс чудовий заряд енергії», - повідомила чиновниця.

Ірина Верещук після пройденого курсу відзначила дві ключові речі:

  • для посилення обороноздатності та національної єдності такі Центри повинні працювати в кожному регіоні та в кожній великій громаді;

  • інструкторами повинні бути ветерани з реальним бойовим досвідом, які можуть дати не лише знання, а й ментальну стійкість.

«Сьогодні на тренінгу побачила чоловіків і жінок різного віку та професій. Захоплююся нашими людьми!» - відзначила вона.

Ірина Верещук на курсах з підготовки до національного спротиву / © Ірина Верещук

Ірина Верещук на курсах з підготовки до національного спротиву / © Ірина Верещук

Ірина Верещук на курсах з підготовки до національного спротиву / © Ірина Верещук

Ірина Верещук на курсах з підготовки до національного спротиву / © Ірина Верещук

Ірина Верещук на курсах з підготовки до національного спротиву / © Ірина Верещук

Ірина Верещук на курсах з підготовки до національного спротиву / © Ірина Верещук

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що українці зі шкільних років, повинні готуватися до захисту своєї землі від окупантів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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