Верещук хоче, щоб у школах викладали ветерани

Школа / © ТСН

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У кожній школі України має бути ветеран або ветеранка. Саме вони мають викладати курс «Захист України».

Про це повідомила заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук.

Як відбуватиметься процес

За словами Верещук, потрібно швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами «Захисту України» у середніх школах.

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“Так ми поєднуємо патріотичну освіту дітей з працевлаштуванням ветеранів. Відповідний спільний наказ Міносвіти та Мінветеранів має вийти вже цього тижня.

Крім того, є проблема низьких зарплат. Бюджет Міносвіти обмежений.

“Але я переконана: місцеві громади мають знайти можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів. Бо, коли ветеран навчає дітей — країна має майбутнє”, — завершила Верещук.

Нагадаємо, сучасний багатофункціональний простір «Ветеран ПРО. Запоріжжя» почав роботу у Запоріжжі. Він об’єднує послуги для захисників та захисниць, їхніх родин та сімей полеглих героїв. Тут працюють фахівці ЦНАП, Пенсійного фонду, центру зайнятості, кваліфіковані спеціалісти надають психологічну та правову підтримку тощо. Хаб відкрили в Олександрівському районі міста в історичній будівлі, за участі Міністерства у справах ветеранів України, міської ради та за фінансової підтримки компанії Метінвест Ріната Ахметова.

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Міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова зазначила: дуже важливо, коли на місцях розуміють, що ветерани — це не про благодійність, а про величезний потенціал для розвитку регіону, міста у різних сферах.

На відкритті хабу були присутні представники міської та центральної влади, і Герої України — зокрема, оборонець Маріуполя та Азовсталі Сергій Волинський. Він вивісив «Прапор надії» — на згадку про українців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.