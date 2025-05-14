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Юристи відповіли, хто і коли може звільнитися з служби за віком під час воєнного стану
Попри воєнний стан, українські військові можуть звільнитися за віком: 60 років для рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу, 65 — для вищого.
Військовослужбовці мають право на звільнення з військової служби у зв’язку з досягненням граничного віку навіть в умовах воєнного стану.
Про це повідомила громадська організація «Юридична сотня».
Згідно з роз’ясненням правозахисників, граничний вік для звільнення під час особливого стану становить 60 років для рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу. Для вищого офіцерського складу — 65 років.
Для ініціювання процедури звільнення військовослужбовцю необхідно подати рапорт, до якого додаються аркуш бесіди, розрахунок вислуги років та, за наявності, висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).
До плану звільнення військовослужбовців включають до 15 грудня року, що передує року звільнення.
Командир частини має забезпечити:
розрахунок вислуги — не пізніше ніж за 4 місяці до граничного віку,
проходження ВЛК (за згодою військового) — також за 4 місяці,
подання документів до вищого керівництва — за 2 місяці,
своєчасний наказ про звільнення, щоб військовий міг здати справи.
«Важливо: можна залишитися на службі й після досягнення граничного віку, якщо є бажання та підстави», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, стало відомо, чи розглядають у Раді зменшення мобілізаційного віку.