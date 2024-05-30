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Відбилися: ворог спрямував нічну атаку на Хмельницьку область

Відбилися: ворог спрямував нічну атаку на Хмельницьку область

Українським військовим вдалося відбитися від ворожої атаки / Фото: ТСН.ua

Росіяни атакували Хмельниччину і ракетами, і безпілотниками.

Тривожна ніч в Україні потроху підходить до завершення. 

Попри маневри і безпілотників, і крилатих ракет, їхньою основною ціллю став Старокостянтинів, у Хмельницькій області. 

Протягом ночі там лунало кілька серій вибухів, які були спричинені і ракетною атакою, і прильотом ворожих дронів. 

На щастя, вдалося відбитися. 

Про руйнування чи жертви атаки наразі не повідомляється. 

Також моніторингові канали повідомляли про виліт МіГ-31К та загрозу пуску ракет Х-47 "Кинджал". Проте цього не відбулося. 

А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий

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