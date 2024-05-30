Відбилися: ворог спрямував нічну атаку на Хмельницьку область

Росіяни атакували Хмельниччину і ракетами, і безпілотниками.
Тривожна ніч в Україні потроху підходить до завершення.
Попри маневри і безпілотників, і крилатих ракет, їхньою основною ціллю став Старокостянтинів, у Хмельницькій області.
Протягом ночі там лунало кілька серій вибухів, які були спричинені і ракетною атакою, і прильотом ворожих дронів.
На щастя, вдалося відбитися.
Про руйнування чи жертви атаки наразі не повідомляється.
Також моніторингові канали повідомляли про виліт МіГ-31К та загрозу пуску ракет Х-47 "Кинджал". Проте цього не відбулося.
А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий.
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