Відбилися: ворог спрямував нічну атаку на Хмельницьку область

Росіяни атакували Хмельниччину і ракетами, і безпілотниками.

Тривожна ніч в Україні потроху підходить до завершення.

Попри маневри і безпілотників, і крилатих ракет, їхньою основною ціллю став Старокостянтинів, у Хмельницькій області.

Протягом ночі там лунало кілька серій вибухів, які були спричинені і ракетною атакою, і прильотом ворожих дронів.

На щастя, вдалося відбитися.

Про руйнування чи жертви атаки наразі не повідомляється.

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Також моніторингові канали повідомляли про виліт МіГ-31К та загрозу пуску ракет Х-47 "Кинджал". Проте цього не відбулося.

А тим часом у Криму пролунали вибухи: міст через Керченську протоку перекритий.

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