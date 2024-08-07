Відключення світла: чи діятимуть графіки 8 серпня

У четвер відключення застосовуватись не будуть.

У четвер, 8 серпня, обмеження постачання електроенергії не заплановані.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 8 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомлення.

Українців також закликали користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, прийдешня зима може стати черговим випробуванням для українців через агресію Росії та численні атаки на енергетичну інфраструктуру України. ТСН.ua зібрав важливі поради на випадок блекаутів, які допоможуть підготуватися до очікувано складного періоду.

Читайте також: