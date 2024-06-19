Відключення світла на 20 червня: термін обмежень змінили

Обмеження застосовуватимуть в інші години.

Термін відключень на 20 червня змінили. Так, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується.

Про це повідомило “Укренерго”.

“З 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками”, — повідомили у відомстві.

Додають, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено.

Раніше йшлося про те, що в Україні у четвер, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла у всіх областях від 00:00 до 24:00.

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