Відключення світла 20 червня: коли та де діятимуть графіки

В Україні у четвер, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла у всіх областях від 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Графіки застосовуватимуться через високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

У компанії додали, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Нагадаємо, в Укргідроенерго вигадали, як відновити частину генерації до зими.

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