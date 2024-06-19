Відключення світла 20 червня: коли та де діятимуть графіки

В "Укренерго" назвали години відключення світла 20 червня.
В Україні у четвер, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла у всіх областях від 00:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго".
Графіки застосовуватимуться через високий рівень споживання через спеку та робочі дні.
У компанії додали, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.
Нагадаємо, в Укргідроенерго вигадали, як відновити частину генерації до зими.
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