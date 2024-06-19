У США повертають ядерну зброю на старі бомбардувальники

Законопроєкт Палати представників вимагає завершити відновлення ядерного потенціалу бомбардувальників до 2029 року.

На три десятки американських бомбардувальників B-52H Stratofortress, які були переобладнані для скидання лише звичайних боєприпасів у рамках договору з Росією, планують повернути ядерну зброю.

Як повідомляє Defense News, відповідні законопроєкти Сенату та Палати представників щодо оборонної політики на 2025 фінансовий рік вимагатимуть від ВПС знову зробити ці звичайні бомбардувальники частиною ядерної тріади.

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"Законодавці прагнуть наростити ядерний арсенал США з огляду на призупинення дії договору Росією і швидке розширення виробництва стратегічних боєголовок у Китаї”, - пояснюють у виданні.

Законопроєкт Палати представників вимагатиме від Військово-повітряних сил завершити відновлення ядерного потенціалу бомбардувальників до 2029 року.

Комітет Сенату у справах збройних сил проголосував за висунення свого варіанту законопроєкту з подібним положенням, який передбачає відновлення ядерного потенціалу всього флоту літаків B-52, серед яких є найстаріші бомбардувальники, що літають від початку 1960-х років.

Під час холодної війни ВПС США використовували літаки Stratofortress з ядерним озброєнням уздовж краю радянського повітряного простору.

Нагадаємо, НАТО веде перемовини про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям загрози з боку Росії та Китаю.

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