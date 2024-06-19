Жителі Маріуполя скаржаться на мігрантів: що відомо

В окупованому Маріуполі люди скаржаться на регулярне свавілля мігрантів. Зокрема, у місцевих пабліках зʼявилася інформація про крадіжки овець в період мусульманського свята Курбан-байрам, коли заведено робити жертвоприношення тварин.

Про це пише Маріупольська міська рада.

"Поліція відправила мене додому, сказали ситуація неприємна, але ж не будемо ми вівцю шукати. Натякнули, мовляв, ну ви ж усе розумієте, вони тут завезені згідно з наказом "зверху", – пишуть люди.

Також люди зазначають, що їм докучають "притони" мігрантів. За словами маріупольців, робітники біля багатоповерхівок роблять "будки", усюди антисанітарія.

Раніше ми писали про те, на що РФ перетворила український Маріуполь.

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