По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Надвечір 19 червня на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

За інформацією моніторингових чатів, у небо злетіли два борти МіГ.

Карта повітряних тривог станом на 17:18 / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Нагадаємо, що вдень середи, 19 червня, росіяни знову били КАБами по околиці Харкова, поціливши по дитячому майданчику. Постраждалих за попередньою інформацією немає.

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