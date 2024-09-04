Відмічається активність 5 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" - ПС ЗСУ

Потурбуйтеся про власну безпеку.
Відмічається активність 5 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що моніторингові канали попереджують про зліт Ту-22м3.
Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.
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