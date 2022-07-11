Вихор затягнув на дно річки: у Первомайську втопився хлопчик

У місті Первомайськ на річці Південний Буг потонув 12-річний хлопчик. Про це рятувальників сповістив його товариш, з яким хлопець рибалив та відпочивав на пляжі.

Зниклого шукали поліцейські, рятувальники та місцеві жителі.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

На пляжі, де діти рибалили, встановлено попереджувальний знак "Купатися заборонено". Проте хлопці все одно зайшли у воду. За інформацією рятувальників, на дні річки в тому місці каміння, а на воді утворилися вихрі, в один з яких потрапив хлопчик.

На його пошуки виїхав черговий караул 23-ї державної пожежно-рятувальної частини на спеціальному автомобілі САРМ-С із човном Eling-310. Його тіло знайшли за десять метрів від берега.

Раніше повідомлялося, що у річці Стир на Рівненщині втопились двоє дівчат. Обоє в той день випасали худобу і в якийсь момент зайшли до водойми. Одна з дівчат почала тонути, імовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але в результаті потонула сама.

У Кіровоградській області двоє дітей потонули у Південному Бузі | Новини України

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