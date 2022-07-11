ЗСУ звільнили від окупантів Іванівку на Херсонщині (відео)

У Херсонській області від окупантів звільнено ще один населенний пункт.

ЗСУ взяли під контроль село Іванівка.

Про це повідомляє 60-та окрема піхотна бригада.

"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка. Українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує. Наші козаки сповнені рішучості, а їхні шаблі готові до бою", - йдеться в повідомленні.

Зараз село спорожніле, а місцеві жителі, яких залишилися одиниці, просять військових їх вивезти.

Нагадаємо, ЗСУ завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі. Було знищено чимало особового складу загарбників та їхньої техніки.

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