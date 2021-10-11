Вищий антикорупційний суд відпустив Труханова під заставу у 30 мільйонів

Вищий антикорупційний суд відпустив Труханова під заставу у 30 мільйонів

До міського голови Одеси застосували запобіжний захід у вигляді застави у сумі 30 млн 213 тис. гривень.

Сьогодні, 11 жовтня, слідча Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову. Він є одним із підозрюваних у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів, повідомляє САП.

Нагадаємо, 8 жовтня запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову у Вищому антикорупційному суді обирали понад 10 годин, але тоді так і не обрали.

11 жовтня суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування до вказаного підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн гривень застави. Натомість за рішенням суду до міського голови Одеси застосували запобіжний захід у вигляді застави у сумі 30 млн 213 тис. гривень.

Також на Труханова поклали низку процесуальних обов’язків, зокрема:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

не відлучатися міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи,

утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні,

здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Питання щодо оскарження вказаного запобіжного заходу буде прийнято після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Нагадаємо:

Мера Одеси Геннадія Труханова та ще чотирьох осіб підозрюють у створенні злочинної організації та заволодіння земельними ділянками в Одесі. Прізвища усіх підозрюваних не розголошують.

та заволодіння земельними ділянками в Одесі. Прізвища усіх підозрюваних не розголошують. Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, це міські посадовці та відомий одеський бізнесмен. Через їхні оборудки з землею , згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень.

, згідно з експертними висновками, міському бюджету завдано збитків на більш як півмільярда гривень. Слід зазначити, що це вже не перша підозра мерові Одеси Труханову. Його також обвинувачують у заволодінні бюджетними 92 мільйонами гривень.

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