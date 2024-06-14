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Ворог окупував Новопокровське - Deep State

Ворог окупував Новопокровське - Deep State

Російська армія захопила один з населених пунктів / Фото: Associated Press

Українські військові надалі борються проти окупантів.

Оновлено мапу бойових дій.

Про це заявив аналітичний канал Deep State. 

Зокрема, у повідомленні йдеться про те, що ворог просунувся біля Роздолівки та окупував Новопокровське.

"Тривають бої біля Глибокого та Нововодяного", - читаємо в повідомленні. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На Сумщині НЕМАЄ ФОРТИФІКАЦІЙ на кордоні! Як швидко можуть піти в НАСТУП РОСІЯНИ? 

Нагадаємо, на тлі загрози нового наступу РФ – уже на Сумську область – військові розповіли, чи побудовані фортифікаційні укріплення і, чи вдасться стримати ворога у разі навали.

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