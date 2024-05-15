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Ворог продовжує штурмувати Вовчанськ - Deep State

Ворог продовжує штурмувати Вовчанськ - Deep State

Тривають бої за Вовчанськ / Фото: t.me/DeepStateUA

Окупанти намагаються захопити місто.

Росіяни здійснюють спроби закріпитися на північних околицях Вовчанська з ціллю подальшого просування та зайняття населеного пункту.

Про це пише аналітичний канал Deep State. 

З допомогою залучення великої кількості піхоти ворог пробує займати будинки на півночі міста. Сили Оборони докладають зусиль, щоб відтіснити росіян, йдуть важкі бої. На підтримку окупантів активно працює артилерія, рівняючи все з землею. Рух в напрямку міста здійснюється зі сторони н.п. Гатище-Плетенівка. 

Також противник пробує закріплятися в населених пунктах Стариця-Бугруватка з метою подальшого просування на західні околиці Вовчанська. Тривають бої. 

Раніше начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється у другий Бахмут.

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