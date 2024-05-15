Враг продолжает штурмовать Волчанск — Deep State

оккупанты пытаются захватить город.
Россияне предпринимают попытки закрепиться на северных окрестностях Волчанска с целью дальнейшего продвижения и занятия населенного пункта.
Об этом пишет аналитический канал Deep State.
С помощью привлечения большого количества пехоты враг пытается занимать дома на севере города. Силы Обороны прилагают усилия, чтобы оттеснить россиян, идут тяжелые бои. В поддержку окупантов активно работает артиллерия, равняя все с землей. Движение в направлении города осуществляется со стороны н.п. Гатище-Плетеневка.
Также противник пытается закрепляться в населенных пунктах Старица-Бугроватка с целью дальнейшего продвижения на западные окраины Волчанска. Продолжаются бои.
Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.
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