Як не захворіти на грип та ГРВІ: корисні поради

Як не захворіти на грип та ГРВІ: корисні поради

Прості правила допоможуть уникнути хвороб.

Осінь - активна пора хвороб. Навколо грипу, ГРВІ і COVID-19 існує безліч міфів. Щоб запобігти захворюванню варто дотримуватися простих, але ефективних порад.

Про це пише Центр громадського здоров’я України на сторінці у Facebook.

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Найдієвіші поради і профілактики

Частіше мийте руки з милом, особливо після контакту з поручнями, дверними ручками, предметами загального використання. Якщо ви не можете помити руки, використовуйте антисептики на основі спирту

Носіть маску правильно. Маска має повністю закривати рот і ніс

Одягайтеся відповідно до погоди і тримайте ноги в теплі. Пам’ятайте, що перегрів так само небезпечний, як і переохолодження.

Віруси не люблять свіже повітря і швидко гинуть у ньому. Тому частіше провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання

Уникайте контактів із хворими, так само і самі - залишайтеся вдома, якщо вам зле. Тримайте дистанцію з іншими не менше 1,5 м.

Вакцинуйтеся — це найефективніший метод профілактики захворювання та ускладнень.

Харчуйтеся збалансовано, будьте фізично активними і повноцінно спіть

За перших же ознак респіраторного захворювання обов’язково звертайтеся до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, раніше у МОЗ детально пояснили, як діяти українцям із медичними протипоказаннями до вакцинації від COVID-19.

Раніше Денис Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19. Коли вона буде, читайте тут.

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