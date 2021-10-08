Як не захворіти на грип та ГРВІ: корисні поради

Прості правила допоможуть уникнути хвороб.
Осінь - активна пора хвороб. Навколо грипу, ГРВІ і COVID-19 існує безліч міфів. Щоб запобігти захворюванню варто дотримуватися простих, але ефективних порад.
Про це пише Центр громадського здоров’я України на сторінці у Facebook.
Найдієвіші поради і профілактики
- Частіше мийте руки з милом, особливо після контакту з поручнями, дверними ручками, предметами загального використання. Якщо ви не можете помити руки, використовуйте антисептики на основі спирту
- Носіть маску правильно. Маска має повністю закривати рот і ніс
- Одягайтеся відповідно до погоди і тримайте ноги в теплі. Пам’ятайте, що перегрів так само небезпечний, як і переохолодження.
- Віруси не люблять свіже повітря і швидко гинуть у ньому. Тому частіше провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання
- Уникайте контактів із хворими, так само і самі - залишайтеся вдома, якщо вам зле. Тримайте дистанцію з іншими не менше 1,5 м.
- Вакцинуйтеся — це найефективніший метод профілактики захворювання та ускладнень.
- Харчуйтеся збалансовано, будьте фізично активними і повноцінно спіть
- За перших же ознак респіраторного захворювання обов’язково звертайтеся до свого сімейного лікаря.
Нагадаємо, раніше у МОЗ детально пояснили, як діяти українцям із медичними протипоказаннями до вакцинації від COVID-19.
Раніше Денис Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19. Коли вона буде, читайте тут.